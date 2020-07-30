В Мичурино губернатору рассказали о постоянных перебоях в подаче воды

Губернатор Иван Белозерцев 30 июля во время рабочей поездки посетил поселок Мичуринский, расположенный под Пензой.

Одной из проблем, с которой сталкиваются местные жители, являются перебои в подаче воды. Из-за увеличивающегося населения и полива огородов ее не хватает, особенно летом.

«Мичуринцы - традиционно огородники. Соответственно, в жаркое время летом воды не хватает. Мы организуем подвод воды из города», - рассказал глава администрации Пензенского района Сергей Козин.

Пояснения по ситуации дала и глава администрации сельсовета Любовь Евдокимова.

«С водой есть перебои. Мы бурили скважины в прошлом году, каждый год меняем трубы. В Мичурино - больше трех тысяч жителей, воды нужно много», - отметила она.

Иван Белозерцев поручил ответственным лицам разобраться в ситуации, разработать план решения проблемы и рассмотреть возможность возведения еще одной водонапорной башни.

Напомним, в рамках визита в Мичурино губернатор также осмотрел новый медпункт в Кривозеровке, посетил отремонтированный детсад.