На проспекте Победы ликвидировали опасный обвал

В микрорайоне Арбеково в Пензе 30 июля устранили провал асфальта на дороге.

Как сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации, рабочие ликвидировали провал на канализационном коллекторе на проспекте Победы.

Напомним, горожане пожаловались в Сети на обвалившийся асфальт посреди проезжей части.

К сожалению, в Пензе это случается нередко. Например, не так давно в ловушку угодила иномарка на ул. Карпинского, 32А, а еще один большегруз попал колесом в яму на ул. Дзержинского. Также в прошлом году на ул. Аустрина произошла трагедия - автомобиль угодил в яму с кипятком, двое мужчин погибли.