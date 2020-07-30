На проспекте Победы ликвидировали опасный обвал

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В микрорайоне Арбеково в Пензе 30 июля устранили провал асфальта на дороге.
Как сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации, рабочие ликвидировали провал на канализационном коллекторе на проспекте Победы.
Напомним, горожане пожаловались в Сети на обвалившийся асфальт посреди проезжей части.
К сожалению, в Пензе это случается нередко. Например, не так давно в ловушку угодила иномарка на ул. Карпинского, 32А, а еще один большегруз попал колесом в яму на ул. Дзержинского. Также в прошлом году на ул. Аустрина произошла трагедия - автомобиль угодил в яму с кипятком, двое мужчин погибли.