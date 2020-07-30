Банк «Кузнецкий» подвел итоги работы за полгода

Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой работы за шесть месяцев 2020 года. Несмотря на пандемию и неблагоприятную эпидобстановку, организация не только сохранила свои позиции на рынке, но и показала динамический рост по ряду ключевых направлений.

Так, общий объем доходов банка по состоянию на 1 июля - 397 млн рублей, балансовая прибыль до налогообложения - 22,8 млн рублей, чистая прибыль - 18,9 млн рублей.

Отмечается, что с начала года чистый валовый доход финансовой организации составил 257,8 млн рублей, чистых процентных доходов – 148,2 млн рублей, чистых комиссионных доходов – 90,6 млн рублей, прочих доходов – 19,1 млн. рублей. Активы банка на начало июля составили 6,2 млрд рублей, рост – 5% к аналогичной дате прошлого года, собственный капитал – 677 млн рублей.

Кроме того, с начала года «Кузнецкий» предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредитов на сумму более 2,6 млрд рублей. Кредитный портфель банка с начала года увеличился на 10% и составил 4,2 млрд рублей. Кредитный портфель корпоративных клиентов увеличился на 7% - на 1 июля его сумма достигла 3,1 млрд. рублей, физических лиц – 1,1 млрд. рублей, рост – 17% к аналогичной дате прошлого года.

Во время пандемии «Кузнецкий» одним из первых подписал соглашения с Минэкономразвития РФ и государственной корпорацией ВЭБ.РФ об участии в программах поддержки малого и среднего бизнеса, а также начал реализацию комплекса собственных антикризисных мер по поддержке бизнеса, частных клиентов в рамках расчетно-кассового обслуживания и кредитования.

Объем всех привлеченных ресурсов - 5,5 млрд рублей, рост – 5% к аналогичной дате прошлого года. Объем вкладов населения на 1 июля составил 2,9 млрд рублей, рост – 2%, депозиты и остатки на счетах организаций и предприятий увеличились на 27% и составили 2,3 млрд рублей, остатки на счетах физических лиц приросли на 19% к аналогичной дате прошлого года. Также банк привлек от ЦБ РФ под фондирование кредитов для предприятий малого и среднего бизнеса 105 млн рублей.

«Кузнецкий» продолжил политику наращивания высоколиквидных активов, образующих резервы ликвидности, и по состоянию на 1 июля резервы ликвидности достигли 2,1 млрд рублей.

Таким образом, компания устойчиво демонстрирует отличные результаты работы, и с этим согласны российские эксперты. Так, в мае этого года российское агентство АКРА присвоило кредитный рейтинг В+(RU), прогноз «стабильный», что отражает высокий уровень надежности и устойчивости даже в условиях неблагоприятной экономической ситуации.

Значения нормативов на 1 июля:

- Н1.2 – 8,5% (минимальное значение, установленное Банком России, 6,0%);

- Н1.0 – 11,2% (минимальное значение, установленное Банком России, 8,0%);

- Н3 – 73,1% (минимальное значение, установленное Банком России, 50,0%).

Банк обращает внимание пользователей на то, что показатели в данном сообщении рассчитаны по внутренней методике банка. «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». ПАО «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ №609 от 12.11.2018 года.