print_r(EVAL)
Class: None | Type: Unknow | Function: eval
File: /var/www/www-root/data/www/penza-press.ru/functions/func.common.php(147) : eval()'d code line 37
Array
(
    [temp] => +28
    [weatherType] => облачно
    [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/ovc.png
)
Погода
облачно
+28 оС

$ 73 р

€ 86 р

13:32
30.07.2020г.
Банк «Кузнецкий» подвел итоги работы за полгода

Банк «Кузнецкий» подвел итоги работы за полгода

Чт, 30.07.20 11:25
Просмотров: 345

Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой работы за шесть месяцев 2020 года. Несмотря на пандемию и неблагоприятную эпидобстановку, организация не только сохранила свои позиции на рынке, но и показала динамический рост по ряду ключевых направлений.

Так, общий объем доходов банка по состоянию на 1 июля - 397 млн рублей, балансовая прибыль до налогообложения - 22,8 млн рублей, чистая прибыль - 18,9 млн рублей.

Отмечается, что с начала года чистый валовый доход финансовой организации составил 257,8 млн рублей, чистых процентных доходов – 148,2 млн рублей, чистых комиссионных доходов – 90,6 млн рублей, прочих доходов – 19,1 млн. рублей. Активы банка на начало июля составили 6,2 млрд рублей, рост – 5% к аналогичной дате прошлого года, собственный капитал – 677 млн рублей.

Кроме того, с начала года «Кузнецкий» предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредитов на сумму более 2,6 млрд рублей. Кредитный портфель банка с начала года увеличился на 10% и составил 4,2 млрд рублей. Кредитный портфель корпоративных клиентов увеличился на 7% - на 1 июля его сумма достигла 3,1 млрд. рублей, физических лиц – 1,1 млрд. рублей, рост – 17% к аналогичной дате прошлого года.

Во время пандемии «Кузнецкий» одним из первых подписал соглашения с Минэкономразвития РФ и государственной корпорацией ВЭБ.РФ об участии в программах поддержки малого и среднего бизнеса, а также начал реализацию комплекса собственных антикризисных мер по поддержке бизнеса, частных клиентов в рамках расчетно-кассового обслуживания и кредитования.

Объем всех привлеченных ресурсов - 5,5 млрд рублей, рост – 5% к аналогичной дате прошлого года. Объем вкладов населения на 1 июля составил 2,9 млрд рублей, рост – 2%, депозиты и остатки на счетах организаций и предприятий увеличились на 27% и составили 2,3 млрд рублей, остатки на счетах физических лиц приросли на 19% к аналогичной дате прошлого года. Также банк привлек от ЦБ РФ под фондирование кредитов для предприятий малого и среднего бизнеса 105 млн рублей.

«Кузнецкий» продолжил политику наращивания высоколиквидных активов, образующих резервы ликвидности, и по состоянию на 1 июля резервы ликвидности достигли 2,1 млрд рублей.

Таким образом, компания устойчиво демонстрирует отличные результаты работы, и с этим согласны российские эксперты. Так, в мае этого года российское агентство АКРА присвоило кредитный рейтинг В+(RU), прогноз «стабильный», что отражает высокий уровень надежности и устойчивости даже в условиях неблагоприятной экономической ситуации.

Значения нормативов на 1 июля:

- Н1.2 – 8,5% (минимальное значение, установленное Банком России, 6,0%);

- Н1.0 – 11,2% (минимальное значение, установленное Банком России, 8,0%);

- Н3 – 73,1% (минимальное значение, установленное Банком России, 50,0%).

Банк обращает внимание пользователей на то, что показатели в данном сообщении рассчитаны по внутренней методике банка. «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». ПАО «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. 

Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ №609 от 12.11.2018 года.

Читайте также:
В Пензе в велосипеде зажало ребенка
13:09
Российским работодателям предложили платить за прием на работу выпускников
12:44
Поделиться
Новости СМИ2

Эксклюзив

Врач из Пензы о выборе профессии: Я исполнила мечту своего деда
28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
Надежда на совесть: о чем следует помнить заказчику при совершении госзакупок
22.07.2020 07:30
Как выжить в лесу. Мастер-класс от поисковика для «Пенза-Пресс»
20.07.2020 07:29
Особняк в историческом центре Пензы ждет реставрация. Эксклюзив
17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
Талантливые и независимые. Три истории успеха молодых людей из Пензы
16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
15.07.2020 06:25
Получившая квартиру врач из Пензы рассказала о жилье и отношении к профессии
14.07.2020 15:58
Эстетика малых городов: интервью с пензенским архитектором о благоустройстве
14.07.2020 07:15
«Мы поверили, что дом достроят, нас не обманули». Интервью с дольщиками ЖК «Маяковский»
13.07.2020 08:29
Купить нельзя пройти мимо: первые приобретения для малыша
12.07.2020 14:41
На Суре у плотины ТЭЦ-1 в Пензе обнаружили масляные разводы
10.07.2020 18:33
«Трудности развивают навыки». Интервью с визажистом «Первого канала» Викторией Бойчак
10.07.2020 16:47
«Конечная цель – установить судьбу каждого бойца». Интервью с Ларисой Казаковой
09.07.2020 18:00
Зареченца без маски едва не вышвырнули из автобуса, а пассажирка устроила скандал
07.07.2020 16:09
В ловушке коронавируса. Вернутся ли в Пензу концерты после пандемии?
06.07.2020 15:57
Пенсионер из Пензы рассказал, как в одночасье оказался на улице
06.07.2020 10:04
Зря ли волнуются обманутые дольщики? Интервью о проблемных домах Пензы
03.07.2020 14:27
Уроженец Пензы поделился эмоциями от участия в параде Победы в Москве
30.06.2020 15:06
Готовим пять видов окрошки и домашний квас. Мастер-класс
29.06.2020 14:50
Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити
26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
Врач из Пензы о выборе профессии: Я исполнила мечту своего деда
28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
Надежда на совесть: о чем следует помнить заказчику при совершении госзакупок
22.07.2020 07:30
Как выжить в лесу. Мастер-класс от поисковика для «Пенза-Пресс»
20.07.2020 07:29
Особняк в историческом центре Пензы ждет реставрация. Эксклюзив
17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
Талантливые и независимые. Три истории успеха молодых людей из Пензы
16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
15.07.2020 06:25
Получившая квартиру врач из Пензы рассказала о жилье и отношении к профессии
14.07.2020 15:58
Эстетика малых городов: интервью с пензенским архитектором о благоустройстве
14.07.2020 07:15
«Мы поверили, что дом достроят, нас не обманули». Интервью с дольщиками ЖК «Маяковский»
13.07.2020 08:29
Купить нельзя пройти мимо: первые приобретения для малыша
12.07.2020 14:41
На Суре у плотины ТЭЦ-1 в Пензе обнаружили масляные разводы
10.07.2020 18:33
«Трудности развивают навыки». Интервью с визажистом «Первого канала» Викторией Бойчак
10.07.2020 16:47
«Конечная цель – установить судьбу каждого бойца». Интервью с Ларисой Казаковой
09.07.2020 18:00
Зареченца без маски едва не вышвырнули из автобуса, а пассажирка устроила скандал
07.07.2020 16:09
В ловушке коронавируса. Вернутся ли в Пензу концерты после пандемии?
06.07.2020 15:57
Пенсионер из Пензы рассказал, как в одночасье оказался на улице
06.07.2020 10:04
Зря ли волнуются обманутые дольщики? Интервью о проблемных домах Пензы
03.07.2020 14:27
Уроженец Пензы поделился эмоциями от участия в параде Победы в Москве
30.06.2020 15:06
Готовим пять видов окрошки и домашний квас. Мастер-класс
29.06.2020 14:50
Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити
26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть
×
Телеканал Экспресс
Радио Экспресс