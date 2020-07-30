Губернатор оценил обновленный детский сад в поселке Мичуринский

Обновили учреждение в 2019 году в рамках региональной программы. На это было выделено 9,3 млн рублей. В детсаду провели кровельные и сантехнические работы, заменили окна и двери, установили систему «теплый пол», смонтировали металлические ограждения, поставили противопожарные двери, покрасили стены и потолки. Всего в учреждении воспитывают 136 детей от полутора до семи лет.

Губернатор осмотрел детский сад, пообщался с детьми и персоналом.

«Хороший детский садик с хорошим традициями и педагогами. Приятно у вас находиться. Неотремонтированных детсадов немало, их нужно приводить в порядок», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Качество ремонта также оценил Валерий Лидин.

Напомним, в рамках поездки глава региона также осмотрел новый ФАП, который построили в районе станции Кривозеровка. Помимо этого, в поселке Мичуринский Ивану Белозерцеву сообщили о проблемах с водой. Он поручил ответственным лицам разобраться в ситуации.