«Моя команда постоянно в зоне риска». Тодоренко получила результаты теста на Covid-19

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Известная телеведущая Регина Тодоренко сдала тест на коронавирус. Результатом анализа звезда поделилась с подписчиками в Instagram-аккаунте.
Знаменитость отметила, что получила отрицательный результат. Однако из-за своей работы она рискует заразиться в любой момент.
«Сдала анализы на Covid-19! Ожидание мучительно, но радость от отрицательного результата почему-то не переполняет меня, так как я и моя команда постоянно находимся в группе риска: у двоих диагностирована пневмония и поражение легких 25%, у остальных в семьях есть больные коронавирусом.
Из нашей группы здоровы только я и оператор, таким составом и будем снимать дальше, для меня это будет весьма интересный челлендж», - рассказала Тодоренко.
Подписчики отметили, что тоже волнуются за своих родных, особенно тех, кто находится в группе риска. Также фанаты подбодрили звезду и пожелали ей здоровья.