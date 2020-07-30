«Моя команда постоянно в зоне риска». Тодоренко получила результаты теста на Covid-19

Знаменитость отметила, что получила отрицательный результат. Однако из-за своей работы она рискует заразиться в любой момент.

«Сдала анализы на Covid-19! Ожидание мучительно, но радость от отрицательного результата почему-то не переполняет меня, так как я и моя команда постоянно находимся в группе риска: у двоих диагностирована пневмония и поражение легких 25%, у остальных в семьях есть больные коронавирусом.

Из нашей группы здоровы только я и оператор, таким составом и будем снимать дальше, для меня это будет весьма интересный челлендж», - рассказала Тодоренко.

Подписчики отметили, что тоже волнуются за своих родных, особенно тех, кто находится в группе риска. Также фанаты подбодрили звезду и пожелали ей здоровья.