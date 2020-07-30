Covid-19. Пенза лидирует по приросту пациентов за сутки

По словам пресс-секретаря губернатора и правительства Дины Черемушкиной, в области – 43 новых случая заражения. 27 пациентов обнаружили в Пензе, семь – в Пензенском районе. По три заболевших – в Бессоновоском и Шемышейском районах, два – в Земетчинском, один – в Наровчатском районе.

«В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследовано 55278 человек, а в лабораториях лечебной сети - 133560 жителей», - пояснила пресс-секретарь.

Пензенцев просят быть осторожными и внимательными, носить маски и соблюдать социальную дистанцию, чтобы не заразиться.