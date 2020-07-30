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30.07.2020г.
В центре Мичурино появилась современная зона отдыха

В центре Мичурино появилась современная зона отдыха

Чт, 30.07.20 11:30
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 30 июля во время визита в поселок Мичуринский осмотрел новую зону отдыха, которую сделали в этом году. В центре населенного пункта появились уютные беседки, лавочки, оригинальные клумбы.

Глава региона в целом оказался доволен результатом, но сделал ряд замечаний. Так, он посоветовал высадить больше растительности вокруг площади, чтобы сделать ее похожей на сквер.

Местный священник показал место под будущий храм. На данный момент верующие собираются в помещении, приспособленном под церковь, но все же мичуринцам хочется иметь полноценный храм.

«Место выбрали рядом с площадью, это самый центр села. Но пока мы не можем говорить о начале стройки - на участке проходит газовая труба. Проекта на храм пока нет», - сообщил священнослужитель.

Губернатор поручил сопровождавшим его членам кабмина решить вопрос с переносом коммуникаций.

Напомним, Иван Белозерцев в Мичурино осмотрел новый медпункт, который будет обслуживать жителей Кривозеровки, отремонтированный детсад, обсудил вопрос решения проблемы водоснабжения.

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27.07.2020 07:31
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22.07.2020 07:30
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20.07.2020 07:29
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17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
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16.07.2020 08:25
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16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
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15.07.2020 06:25
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10.07.2020 18:33
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