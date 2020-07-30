Глюкоза удивила подписчиков сексуальной позой

Певица Глюкоза (настоящее имя - Наталья Чистякова-Ионова) присоединилась к челленджу #womensupportingwomen в Instagram-аккаунте и опубликовала черно-белое фото с выполненным заданием.

На фото звезда позирует в необычной позе в сексуально облегающем костюме в дверном проеме – она стоит вниз головой и держится ногами за противоположную стенку, сложив руки вместе. Отметим, Глюкоза занимается йогой.

Фолловеры остались в восторге от публикации.

«Мощное фото», «Красотка», «Пластика и грация», «Шикарно», - написали подписчики.

Напомним, что челлендж #womensupportingwomen (женщины, поддерживающие женщин), появился в социальной сети как способ продвижения прав и возможностей женщин. Чтобы принять участие, нужно разместить черно-белую фотографию себя в Instagram и отметить других женщин, чтобы продолжить цепочку.