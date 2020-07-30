Стало известно, за какое время Covid-19 погибает в воде

Специалисты смогли выяснить, за какое время частицы коронавируса почти полностью разрушаются в воде, сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости.

Оказалось, что на это понадобится 72 часа.

90% частиц вируса становятся нежизнеспособными через 24 часа после помещения в воду комнатной температуры. 99,9% частиц коронавируса погибает за 72 часа.

Кроме того, вирус не может размножаться как в соленой, так и в пресной воде. При этом в течение некоторого времени он все еще активен. Зато при кипячении частицы Covid-19 погибают мгновенно, как и многие другие вирусы. Также разрушительно на него действует хлорирование воды.