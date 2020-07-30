В Пензе прокомментировали коммунальную аварию на Гагаринском путепроводе

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Руководитель центра стратегических коммуникаций группы компаний «Т Плюс» Гализа Амергалиева сообщила журналисту ИА «Пенза-Пресс» о том, когда в дома горожан поступит горячая вода после коммунальной аварии.
Пензенцы в Сети рассказали о кипятке, который залил улицу на съезде с Гагаринского путепровода. Гализа Амергалиева пояснила, что рабочие оперативно отключили проблемный участок. В настоящее время они откачивают вылившуюся воду.
Под ограничение горячей воды временно попали около 22 жилых домов. Ресурс вернется в дома горожан 1 августа.