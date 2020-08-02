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02.08.2020г.
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36

Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36

Вс, 02.08.20 09:44
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Молодежь пензенского «Зенита» приступила к тренировкам после трех месяцев перерыва. Команда U-15 (До 15 лет) сейчас является чемпионом области и должна была весной выступать на спартакиаде в Саранске. Одну из первых тренировок осложнило палящее солнце. На улице было +36.

Тренировочный день на базе пензенского «Зенита» начинается еще утром. Проходят индивидуальные занятия вратарей, которые позже присоединятся к общей группе. В неделю для всех ребят - 5-6 тренировок. После такого долгого перерыва повышается шанс получить травму. Из-за этого ребята стараются быть осторожнее.

Перспективы у молодых игроков – самые разные. Кто-то мечтает быть похожим на ведущих футболистов любимых команд, кто-то - выйти на свой уровень. Именно для исполнения этих желаний они и пришли играть в самый большой футбольный клуб региона.

«Родители хорошо относятся к футболу. Можно сказать, что они сами меня привели в него. Всегда подбадривают, посещают игры. Сверстники всегда берут меня в команду, потому что я могу им сильно помочь. Выбрал «Зенит», потому что это самый большой клуб в Пензе. Отсюда можно попасть в более хорошие клубы и академии», - пояснил один из игроков состава ФК «Зенит-2005».

На данный момент тренером «Зенита-2005» является ветеран клуба Виктор Юдин. Он командует ребятам, чтобы они приступили к разминке. Обычно это растяжка мышц, чтобы во время активных действий игроки не получили серьезных повреждений. Виктор Владимирович лично показывает, как правильно выполнять упражнения, пока вратари разминаются между собой.

Любой полевой игрок обязан уметь не просто отдавать пас, а делать это тактично и с умом. Именно эти навыки отрабатываются следующим этапом тренировки парней. Разных упражнений много, но основным все же остается способность играть с партнером. Пас в касание, пас низом, пас навесом – казалось бы, упражнения, которые легко можно выполнять в домашних условиях, но на них держится вся игра.

Без ударов – нет голов. Прежде чем приступить к двустороннему тренировочному матчу, игроки должны проверить на прочность вратарей команды. У Виктора Юдина в этом упражнении есть свой необычный мини-челлендж. В «раму» встают сразу два вратаря, а полевые игроки по очереди, с расстояние около 13-15 метров лупят по воротам. Если стражам ворот удалось сохранить их «сухими», то полевые игроки должны выполнить отжимания.

Тренер составляет компанию проигравшим.

Кстати, о газоне. Стадион, на котором выступает основная команда, - один из немногих, который находится в хорошем состоянии спустя два года после Чемпионата мира в России.

«Нам удалось сохранить газон в хорошем состоянии. После Чемпионата мира некоторые стадионы пришли в негодное состояние, а наш спокойно принимает матчи», - отметил пресс-атташе ФК «Зенит-Пенза» Юрий Шумилин.

«Я жду, чтобы ребята достигли высот. Есть воспитанники, которые на время пандемии приехали заниматься к нам, но принадлежат клубам из высших лиг: два мальчика из «Тамбова» и один из «Мордовии». Я им помогаю, парни перспективные, хотят быть не хуже Артема Дзюбы. Многое зависит от их желания», - прокомментировал тренер команды «Зенит – Пенза 2005» U-15 Виктор Юдин.

В команду принимаются дети от трех лет. Прежде чем отправить их на поле, работают с координацией. В клубе есть возможность попасть на бюджет, чтобы тренироваться бесплатно. Экипировку же придется приобретать самим. Но, к счастью, футбол считается одним из самых дешевых видов спорта. Многие ребята из команды говорят, что на бутсы потратили в среднем 3-4 тысячи рублей. Вратари рассказали, что меняют перчатки раз в сезон. «Стоят они не сильно дорого, максимум 2-3 тысячи рублей», - пояснил один из них.

Сейчас одним из главных ориентиров команды является воспитание молодежи, которая в дальнейшем сможет выступать за основной состав. Для этого клуб использует не только тренеров, трое из которых окончили высшую школу, но и даже школы и детсады. С 1 сентября 2020 года в некоторых школах города представители команды будут обучать футболу детей, а позже будет реализована похожая система и в детских садах.

«Планировалось начать тренировки в детсадах еще весной, но помешала пандемия коронавируса. К осени планируем реализовать все планы в этом направлении», - сказал директор пензенского футбольного клуба «Зенит» Дмитрий Сергеев.

 

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