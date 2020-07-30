Каратистка из Сердобска набросилась на любовницу мужа с молотком

В городе Сердобск Пензенской области осудили 39-летнюю женщину за то, что она избила человека.

Так, 4 мая около 14 часов женщина находилась во дворе любовницы своего мужа. Обиженная сердобчанка схватила деревянный кухонный молоток и избила соперницу. Удары горожанка наносила и ногами. Поводом для конфликта стала неожиданная встреча соперниц около магазина.

«Судом при назначении наказания были учтены все обстоятельства совершения преступления, в том числе и смягчающие, а также характеристики осужденной, имеющей мастерскую степень по каратэ Кекусинкай (черный пояс, первый дан)», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Сердобчанка признала свою вину. Ее приговорили к 180 часам обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.