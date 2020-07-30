В Пензенской области в последний день июля ожидают непогоду

По данным ведомства, 31 июля в регионе будет переменная облачность и кратковременный дождь. Местами ожидаются гроза и град. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 7-12 метров в секунду, при грозе – 15-18 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 21-26 градусов тепла.

Спасатели предупредили о том, что в области прогнозируется оранжевый уровень погодной опасности - в период с 31 июля по 3 августа местами по западу ожидается чрезвычайная пожарная опасность леса (5 класс).

Сотрудники МЧС напоминают пензенцам о том, что при жаре необходимо проветривать помещения, избегать прямого воздействия солнечных лучей, носить светлую воздухопроницаемую одежду и головные уборы.

Во время грозы не следует подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш и антенне, а также стоять рядом с окном. По возможности следует выключить телевизор, радио и другие приборы. В экстренных ситуациях следует звонить по номеру 112.