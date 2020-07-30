Российским работодателям предложили платить за прием на работу выпускников

Активист Илья Семин предложил платить определенные бонусы работодателям, чтобы те брали на работу выпускников вузов 2020 года.

Свои предложения он уже изложил в письме на имя замминистра труда и социальной защиты России Елены Мухтияровой, сообщает телеканал «360» со ссылкой на RT.

Илья Семин добавил, что средства на эти цели следует брать из федерального бюджета. Размер поощрения, считает он, может достигать трех МРОТ. Условием для такого бонуса станет работа выпускника по полученной специальности в организации минимум год. Выплаты активист предлагает ввести за каждого трудоустроенного выпускника вуза.

Выплату Илья Семин хочет распространить на организации, которые работают в приоритетных для целей импортозамещения отраслях экономики.