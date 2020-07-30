В Пензе в велосипеде зажало ребенка

В Пензе ребенок попал в беду, решив покататься на велосипеде. На помощь выезжали спасатели.

Инцидент произошел 28 июля в 17:05. Горожанка сообщила дежурному Пензенского пожарно-спасательного центра о том, что нога ее сына застряла между рамой и педалью велосипеда.

Специалисты с помощью инструмента частично разобрали велосипед и освободили мальчика. Медицинская помощь ему не потребовалась.