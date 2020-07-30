В села Пензенской области выехали передвижные медицинские комплексы

Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, начиная с 15 июля, в условиях «медицинского пункта на колесах» жители сел, которые находятся под диспансерным наблюдением по поводу различных заболеваний, смогут пройти флюорографию, маммографию, а также получить необходимую первичную медицинскую помощь.

Так, 30 жителей Нижней Елюзани записались на флюорографическое обследование в передвижной флюорограф. Оборудование будет находиться несколько дней в населенном пункте. Все жители, кому необходимо пройти флюорографию, будут оповещены заранее о дате и времени приема. Данная установка для жителей девяти сел Городищенского района будет работать до 30 сентября.

«Для удобства ожидания мы расставили стулья на расстоянии друг от друга, чтобы не было скученности», - подчеркнул главный врач Горощенской районной больницы Алексей Каргин.

Также 20 жительниц Неверкинского района записались на маммографию в условиях передвижного маммографа.

«Перед обследованием всем пациентам мы в обязательном порядке проводим термометрию и обработку рук антисептиком», - рассказал заведующий Неверкинской участковой больницей Идрис Салехов.

Оборудование на территории Неверкинского района будет находиться до 31 июля.