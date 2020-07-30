print_r(EVAL)
Class: None | Type: Unknow | Function: eval
File: /var/www/www-root/data/www/penza-press.ru/functions/func.common.php(147) : eval()'d code line 37
Array
(
    [temp] => +20
    [weatherType] => облачно с прояснениями
    [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/bkn_n.png
)
Погода
облачно с прояснениями
+20 оС

$ 73 р

€ 86 р

23:27
30.07.2020г.
Губернатор выслушал жалобы жителей Пензенского района

Губернатор выслушал жалобы жителей Пензенского района

Чт, 30.07.20 15:02
Просмотров: 714

30 июля в поселке Мичурино Пензенского района губернатор Иван Белозерцев провел личный прием граждан.

К главе региона обратилась за помощью семья, в которой есть ребенок-инвалид. Родители малыша попросили губернатора посодействовать в приобретениижилья поближе к областному центру, чтобы у ребенка была возможность своевременно получить скорую медицинскую помощь.

«Все средства уходят на лечение. Мы не просим бесплатного жилья, но нам нужна помощь. Кредит нам не дадут, так как у семьи низкий доход. У ребенка больное сердце, если что-то случится, на спасение жизни есть всего восемь минут, поэтому хотелось бы, чтобы к населенному пункту могла быстро приехать скорая помощь», - рассказал глава семейства.

На данный момент семья проживает в селе Засечное Пензенского района на съемной квартире и находится в тяжелом материальном положении. Они не состоят на учете как нуждающиеся в жилье.

«В Леонидовке можно выделить пару комнат в общежитии, но их нужно перевести на муниципальный учет. Это Пензенский район, около 20 километров от Пензы, думаю, со «скорой» проблем не должно быть. Но сначала вам необходимо встать на учет, сделать это нужно по месту вашей прописки. Тогда вы попадете в очередь, и уже будет решаться вопрос о предоставлении комнат в Леонидовке», - разъяснил губернатор и поручил взять семью на сопровождение.

Жительница села Ермоловка обратилась к губернатору с просьбой помочь ей добиться переселения из аварийного дома. Мать четырех детей рассказала о конфликте с администрацией ее населенного пункта, из-за которого семья вынуждена жить в разваливающемся доме. Жилье женщина приобрела на средства материнского капитала семь лет назад, но со временем оно пришло в негодность.

«Мне пообещали квартиру, но когда я пришла в другой раз на прием, мне велели оплатить чужой долг за газ», - пожаловалась она.

«Мама четверых детей. Мы боремся за рождаемость, а как мы поднимем демографию, если люди видят, как она живет? Ей нужно оказать помощь. Вы имеете право предоставить ей квартиру по договору социального найма, но вешать на нее долги нельзя. Этим нужно заниматься. С главой поселения надо поговорить, возможно, возникло недопонимание» - заявил губернатор.

Женщина из Александровки пожаловалась Ивану Белозерцеву на проблему с газификацией в их селе.

«По областной программе, в Александровке делают газопровод. Но, как выяснилось, не ко всем домам подведут сети – 26 домов в конце населенного пункта не подключат. На место выезжают газовики, что-то смотрят, но опять же - только в начале села», - возмутилась женщина.

Она предоставила план села и показала дома, до которых не дотягивается газопровод. Губернатор поручил уточнить этот вопрос и обеспечить обделенные домовладения возможностью подключения газа.

Читайте также:
В Пензенской области произошло ДТП со смертельным исходом
22:52
Жители Терновки и Засечного смогут быстрее добираться до центра города
20:57
Поделиться
Новости СМИ2

Эксклюзив

«Царское варенье» из крыжовника по рецепту жены Брежнева. Мастер-класс
30.07.2020 03:01
Врач из Пензы о выборе профессии: Я исполнила мечту своего деда
28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
Надежда на совесть: о чем следует помнить заказчику при совершении госзакупок
22.07.2020 07:30
Как выжить в лесу. Мастер-класс от поисковика для «Пенза-Пресс»
20.07.2020 07:29
Особняк в историческом центре Пензы ждет реставрация. Эксклюзив
17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
Талантливые и независимые. Три истории успеха молодых людей из Пензы
16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
15.07.2020 06:25
Получившая квартиру врач из Пензы рассказала о жилье и отношении к профессии
14.07.2020 15:58
Эстетика малых городов: интервью с пензенским архитектором о благоустройстве
14.07.2020 07:15
«Мы поверили, что дом достроят, нас не обманули». Интервью с дольщиками ЖК «Маяковский»
13.07.2020 08:29
Купить нельзя пройти мимо: первые приобретения для малыша
12.07.2020 14:41
На Суре у плотины ТЭЦ-1 в Пензе обнаружили масляные разводы
10.07.2020 18:33
«Трудности развивают навыки». Интервью с визажистом «Первого канала» Викторией Бойчак
10.07.2020 16:47
«Конечная цель – установить судьбу каждого бойца». Интервью с Ларисой Казаковой
09.07.2020 18:00
Зареченца без маски едва не вышвырнули из автобуса, а пассажирка устроила скандал
07.07.2020 16:09
В ловушке коронавируса. Вернутся ли в Пензу концерты после пандемии?
06.07.2020 15:57
Пенсионер из Пензы рассказал, как в одночасье оказался на улице
06.07.2020 10:04
Зря ли волнуются обманутые дольщики? Интервью о проблемных домах Пензы
03.07.2020 14:27
Уроженец Пензы поделился эмоциями от участия в параде Победы в Москве
30.06.2020 15:06
Готовим пять видов окрошки и домашний квас. Мастер-класс
29.06.2020 14:50
Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити
26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
«Царское варенье» из крыжовника по рецепту жены Брежнева. Мастер-класс
30.07.2020 03:01
Врач из Пензы о выборе профессии: Я исполнила мечту своего деда
28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
Надежда на совесть: о чем следует помнить заказчику при совершении госзакупок
22.07.2020 07:30
Как выжить в лесу. Мастер-класс от поисковика для «Пенза-Пресс»
20.07.2020 07:29
Особняк в историческом центре Пензы ждет реставрация. Эксклюзив
17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
Талантливые и независимые. Три истории успеха молодых людей из Пензы
16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
15.07.2020 06:25
Получившая квартиру врач из Пензы рассказала о жилье и отношении к профессии
14.07.2020 15:58
Эстетика малых городов: интервью с пензенским архитектором о благоустройстве
14.07.2020 07:15
«Мы поверили, что дом достроят, нас не обманули». Интервью с дольщиками ЖК «Маяковский»
13.07.2020 08:29
Купить нельзя пройти мимо: первые приобретения для малыша
12.07.2020 14:41
На Суре у плотины ТЭЦ-1 в Пензе обнаружили масляные разводы
10.07.2020 18:33
«Трудности развивают навыки». Интервью с визажистом «Первого канала» Викторией Бойчак
10.07.2020 16:47
«Конечная цель – установить судьбу каждого бойца». Интервью с Ларисой Казаковой
09.07.2020 18:00
Зареченца без маски едва не вышвырнули из автобуса, а пассажирка устроила скандал
07.07.2020 16:09
В ловушке коронавируса. Вернутся ли в Пензу концерты после пандемии?
06.07.2020 15:57
Пенсионер из Пензы рассказал, как в одночасье оказался на улице
06.07.2020 10:04
Зря ли волнуются обманутые дольщики? Интервью о проблемных домах Пензы
03.07.2020 14:27
Уроженец Пензы поделился эмоциями от участия в параде Победы в Москве
30.06.2020 15:06
Готовим пять видов окрошки и домашний квас. Мастер-класс
29.06.2020 14:50
Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити
26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть
×
Телеканал Экспресс
Радио Экспресс