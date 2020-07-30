Губернатор выслушал жалобы жителей Пензенского района

К главе региона обратилась за помощью семья, в которой есть ребенок-инвалид. Родители малыша попросили губернатора посодействовать в приобретениижилья поближе к областному центру, чтобы у ребенка была возможность своевременно получить скорую медицинскую помощь.

«Все средства уходят на лечение. Мы не просим бесплатного жилья, но нам нужна помощь. Кредит нам не дадут, так как у семьи низкий доход. У ребенка больное сердце, если что-то случится, на спасение жизни есть всего восемь минут, поэтому хотелось бы, чтобы к населенному пункту могла быстро приехать скорая помощь», - рассказал глава семейства.

На данный момент семья проживает в селе Засечное Пензенского района на съемной квартире и находится в тяжелом материальном положении. Они не состоят на учете как нуждающиеся в жилье.

«В Леонидовке можно выделить пару комнат в общежитии, но их нужно перевести на муниципальный учет. Это Пензенский район, около 20 километров от Пензы, думаю, со «скорой» проблем не должно быть. Но сначала вам необходимо встать на учет, сделать это нужно по месту вашей прописки. Тогда вы попадете в очередь, и уже будет решаться вопрос о предоставлении комнат в Леонидовке», - разъяснил губернатор и поручил взять семью на сопровождение.

Жительница села Ермоловка обратилась к губернатору с просьбой помочь ей добиться переселения из аварийного дома. Мать четырех детей рассказала о конфликте с администрацией ее населенного пункта, из-за которого семья вынуждена жить в разваливающемся доме. Жилье женщина приобрела на средства материнского капитала семь лет назад, но со временем оно пришло в негодность.

«Мне пообещали квартиру, но когда я пришла в другой раз на прием, мне велели оплатить чужой долг за газ», - пожаловалась она.

«Мама четверых детей. Мы боремся за рождаемость, а как мы поднимем демографию, если люди видят, как она живет? Ей нужно оказать помощь. Вы имеете право предоставить ей квартиру по договору социального найма, но вешать на нее долги нельзя. Этим нужно заниматься. С главой поселения надо поговорить, возможно, возникло недопонимание» - заявил губернатор.

Женщина из Александровки пожаловалась Ивану Белозерцеву на проблему с газификацией в их селе.

«По областной программе, в Александровке делают газопровод. Но, как выяснилось, не ко всем домам подведут сети – 26 домов в конце населенного пункта не подключат. На место выезжают газовики, что-то смотрят, но опять же - только в начале села», - возмутилась женщина.

Она предоставила план села и показала дома, до которых не дотягивается газопровод. Губернатор поручил уточнить этот вопрос и обеспечить обделенные домовладения возможностью подключения газа.