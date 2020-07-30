Для пензенцев возобновили проведение донорской акции

В пресс-службе регионального минздрава напомнили, что мероприятие приостановили из-за неблагоприятной эпидобстановки. За весь период его проведения желание присоединиться к акции изъявили около 250 человек, 198 - стали донорами. 34 жителя впервые сдали кровь, чтобы помочь другим. Врачи заготовили около 90 литров цельного донорского материала. Кровь будет разделена на эритроцитосодержащие компоненты и плазму, тщательно обследована на наличие инфекций, и после попадет в медучреждения.

В июле в мероприятии приняли участие жители Лунинского, Колышлейского, Никольского, Сердобского, Земетчинского, Каменского и Белинского районов.

«Кровь и ее компоненты необходимы для лечения пациентов, находящихся в онкодиспансере, травматологических и хирургических отделениях больниц, перинатальном центре и Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии», - пояснила главный врач Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова.