Для пензенцев возобновили проведение донорской акции

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В Пензенской области возобновили донорскую акцию «Донорство – идея общенационального единства» (18+).
В пресс-службе регионального минздрава напомнили, что мероприятие приостановили из-за неблагоприятной эпидобстановки. За весь период его проведения желание присоединиться к акции изъявили около 250 человек, 198 - стали донорами. 34 жителя впервые сдали кровь, чтобы помочь другим. Врачи заготовили около 90 литров цельного донорского материала. Кровь будет разделена на эритроцитосодержащие компоненты и плазму, тщательно обследована на наличие инфекций, и после попадет в медучреждения.
В июле в мероприятии приняли участие жители Лунинского, Колышлейского, Никольского, Сердобского, Земетчинского, Каменского и Белинского районов.
«Кровь и ее компоненты необходимы для лечения пациентов, находящихся в онкодиспансере, травматологических и хирургических отделениях больниц, перинатальном центре и Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии», - пояснила главный врач Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова.