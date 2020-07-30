В Пензенской области разрешили проведение зрелищных мероприятий

На сайте правительства региона 30 июля опубликовали документ, согласно которому в постановление губернатора «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области» внесли изменения.

Согласно документу, в регионе разрешили возобновить проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий.

Пензенцы смогут присутствовать на них при условии соблюдения правил профилактики для борьбы с коронавирусом. Также посетить мероприятия смогут только 50% жителей от единовременной пропускной способности в месте проведения.

По словам пресс-секретаря губернатора и правительства Дины Черемушкиной, режим повышенной готовности в Пензенской области продлили до 13 августа. По-прежнему сохраняется самоизоляция для граждан старше 65, а также жителей, у которых есть тяжелые хронические заболевания. Для пензенцев сохраняется масочный режим в помещениях и общественном транспорте.