В Пензенской области разрешили проведение зрелищных мероприятий

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Согласно документу, в регионе разрешили возобновить проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий.
Пензенцы смогут присутствовать на них при условии соблюдения правил профилактики для борьбы с коронавирусом. Также посетить мероприятия смогут только 50% жителей от единовременной пропускной способности в месте проведения.
По словам пресс-секретаря губернатора и правительства Дины Черемушкиной, режим повышенной готовности в Пензенской области продлили до 13 августа. По-прежнему сохраняется самоизоляция для граждан старше 65, а также жителей, у которых есть тяжелые хронические заболевания. Для пензенцев сохраняется масочный режим в помещениях и общественном транспорте.