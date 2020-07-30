Пензенские школьники создали проект устройства для помощи слепым

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Ребята соревновались в 12 номинациях для учащихся 1-11 классов. Всего в этом году на конкурс было подано более 1500 заявок из 13 регионов России и Республики Беларусь.
Проект пензенских школьников стал победителем в номинации «Изобретения. Новые приспособления для улучшения качества жизни и создания универсальной безбарьерной среды для маломобильных групп населения». Их разработка создана для слепых и слабовидящих людей.