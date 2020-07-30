Пензенские школьники создали проект устройства для помощи слепым

Учащиеся пензенской школы №18 стали победителями международного конкурса «Школьный патент – шаг в будущее!», сообщила пресс-служба регионального министерства образования.

Ребята соревновались в 12 номинациях для учащихся 1-11 классов. Всего в этом году на конкурс было подано более 1500 заявок из 13 регионов России и Республики Беларусь.

Проект пензенских школьников стал победителем в номинации «Изобретения. Новые приспособления для улучшения качества жизни и создания универсальной безбарьерной среды для маломобильных групп населения». Их разработка создана для слепых и слабовидящих людей.