В Пензе осудили устроившего смертельное ДТП водителя

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В Пензе вынесли приговор 29-летнему автолюбителю, по вине которого погибли два человека.
Установлено, что 3 марта прошлого года мужчина ехал на машине по дороге «Тамбов-Пенза-Колышлей-Сердобск-Беково» в сторону областного центра. Автолюбитель пошел на опасный обгон и, не справившись с управлением, вылетел на встречную полосу, по которой ехала «пятнадцатая». Пассажир и водитель легковушки погибли на месте.
«Подсудимый не согласился с предъявленным ему обвинением, дело рассмотрено в общем порядке судебного разбирательства. При вынесении приговора были учтены обстоятельства совершения преступления, а также личность виновного», - сообщили в пресс-службе Пензенского районного суда.
Автолюбителю назначили шесть лет лишения свободы и на три года лишили водительских прав.
Приговор вступил в законную силу.