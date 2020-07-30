В Пензенской области уровень смертности от Соvid-19 вырос незначительно

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил последние статистические данные по инфекции в Приволжском федеральном округе, в том числе - в Пензенской области.

Так, в регионе за прошедшую неделю уровень летальности от коронавируса незначительно вырос с 1,23% до 1,26%. На 30 июля в Пензенской области зафиксировано 6 452 случая Covid-19, за время пандемии скончался 81 человек.

Тройка регионов с самой высокой смертностью от коронавируса в округе на этой неделе не изменилась: в Пермском крае – 2,59%, в Нижегородской области - 1,60% и Кировской области - 1,46%. Регионы с самой низкой летальностью в округе также остаются прежними: Башкортостан (0,33%), Татарстан (0,40%) и Саратовская область (0,62%).

Напомним, с 30 июля на территории региона разрешено проведение зрелищных мероприятий, но по-прежнему сохраняется режим самоизоляции для пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Жителей просят носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию и не забывать про личную гигиену.