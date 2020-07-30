Вынесен приговор распылившему баллончик в мужчину сыну экс-мэра Пензы

В Пензе осудили 35-летнего Алексея Кувайцева, сына бывшего мэра Пензы, за то, что он распылил перцовый баллончик в лицо горожанина.

Как сообщает «Российская газета» и региональное СУ СКР, конфликт между мужчинами произошел в октябре прошлого года на парковке возле одного из торговых центров. По словам пострадавшего, Алексей Кувайцев потребовал от него убрать машину, чтобы пройти, а после конфликта распылил ему в глаза перцовый баллончик. По версии молодого человека, это была самозащита. Потерпевший получил химический ожог.

Алексею Кувайцеву присудили 160 часов обязательных работ. Также с него взыщут 50 тысяч рублей в пользу пострадавшего.

Приговор в законную силу не вступил.