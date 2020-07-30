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30.07.2020г.
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века

В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века

Чт, 30.07.20 17:36
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В Пензе объект культурного наследия могут признать находящимся в неудовлетворительном состоянии.

Комитет Пензенской области по охране памятников и культуры подготовил проект приказа о признании жилого дома на Куйбышева, 24* находящимся в неудовлетворительном состоянии.

Несколько лет назад было принято решение убрать деревянное строение со своего первоначального места для реконструкции. Почему его решили перенести, точно не известно. Есть лишь предположения о том, что территория, на которой находился объект культурного наследия, потеряло историческую целостность, что и послужило причиной для его переноса.

Торги по реставрации деревянного строения проводились еще в марте 2019 года, о чем писало информационное агентство «Пенза-Пресс». Однако восстановить памятник культурного наследия никто не захотел, учитывая, что для участия в электронном аукционе не было подано ни одной заявки. Сейчас правообладатель снова занимается поиском подрядчиков.

— Я надеюсь, что в ближайшее время будут проведены работы по реставрации и перемещению объекта культурного наследия, расположенного в Пензе, — отметила председатель комитета Светлана Оникиенко.

Место, на которое перенесут деревянное строение, уже известно.

— Мы его оставим на улице Куйбышева, которая соответствует исторической среде памятника, — рассказала она. 

В завершение отметим, что попытки переноса жилого дома уже совершались. Его хотели разместить на территории земельного участка по улице Куйбышева, 45А, что недалеко от Музея народного творчества. Однако в администрацию Первомайского района стали поступать жалобы от недовольных граждан, которые просили изменить место размещения архитектурного памятника XIX века, чтобы сохранить детскую площадку.

Историческая справка

По данным открытых источников, двухэтажный деревянный жилой дом на улице Куйбышева, 24 — это усадьба губернской секретарши Челюсткиной. Общая площадь здания — 525,26 квадратных метра. В сентябре 1987 года решением исполнительного комитета Пензенского областного совета народных депутатов он был поставлен на государственный учет объектов, представляющих историко-культурную ценность.

*Скриншот проекта памятника после восстановления.

Источник фотографии: скриншот с сайта госзакупки.рф
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16.07.2020 08:25
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16.07.2020 07:32
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15.07.2020 10:07
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15.07.2020 07:29
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