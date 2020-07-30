В Пензе два будут отмечать День физкультурника

31 июля и 1 августа в районах Пензы пройдут соревнования (0+) по видам спорта в рамках спартакиады, посвященные Дню физкультурника.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, мероприятия пройдут на открытых площадках по следующим адресам:

- В Первомайском районе – 31 июля на территории кадетской школы №46. Начало – в 14:00;

- В Железнодорожном районе – 1 августа на территории школы №66 по ул. Медицинской, 1а. Начало - в 10:00.

- В Октябрьском районе – 1 августа на территории гимназии №13. Начало - в 10:00.

- В Ленинском районе – 1 августа на территории школы №58. Начало - в 10:00.

В соревнованиях свои силы опробуют команды коллективов предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории данных районов. Программа включает в себя соревнования по мини-футболу, волейболу, шахматам, дартсу и настольному теннису.

По всем интересующим вопросам можно позвонить по телефону 34-34-98.

Напомним, в Пензенской области разрешили проведение зрелищных мероприятий с соблюдением мер профилактики для борьбы с коронавирусом.