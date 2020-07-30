В Каменском районе в жутком ДТП погиб молодой водитель иномарки

В Каменском районе Пензенской области случилась трагедия. В региональном управлении ГИБДД сообщили о случившемся.

По данным ведомства, 29 июля около 18:30 на дороге «Тамбов-Пенза» - «Беково», водитель Hyundai Solaris не справился с управлением, из-за чего легковушка съехала в кювет и перевернулась. 29-летний автолюбитель погиб на месте.

По факту ДТП проводится проверка.

Сотрудники ГИБДД просят водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения и быть осторожными и внимательными в совершении маневров на дороге.