Наблюдательный совет решит судьбу дольщиков «Север-Траста» и Заречного

Проблему пензенских дольщиков обсудили в Москве, сообщил пресс-центр облправительства.

29 июля председатель правительства региона Николай Симонов и руководитель областной Госжилстройтехинспекции Инна Левченко встретились с генеральным директором Фонда защиты прав дольщиков Константином Тимофеевым в Москве и обсудили восстановление прав пострадавших и сроки достройки жилья.

На сегодняшний день в Единый реестр проблемных объектов включено 10 пензенских строек общей площадью 85 тыс. кв. м. Договоры долевого участия заключили 780 человек.

«Наблюдательным советом Фонда уже были приняты решение в отношения 6 проблемных объектов региона, в правах будут восстановлены 592 человека (три объекта — выплата возмещения, три объекта — завершение строительства). В 2020 году мы также планируем вынести на рассмотрение наблюдательного совета два дома субъекта РФ, это дома застройщиков «Север-Траст» (в октябре), «Фонд жилья и ипотеки г. Заречного» (в декабре), и восстановить права более 120 дольщиков», — заявил Константин Тимофеев.

Ранее журналист ИА «Пенза-Пресс» побеседовала с Инной Левченко и выяснила, как обстоят дела на объектах «Пензастроя». Интервью можно прочитать здесь.