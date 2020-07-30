Губернатор поручил продумать механизм поддержки успешных хозяйств региона

Губернатор региона Иван Белозерцев и председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин 30 июля во время рабочей поездки в Малосердобинский район осмотрели производственную базу по выращиванию садовой земляники, малины и смородины.

Как сообщили в пресс-центре облправительства, владельцы крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) в селе Старое Славкино в 2018 году получили государственную поддержку по программе «Начинающий фермер» - полтора миллиона рублей на развитие предприятия.

На эти деньги предприниматели купили навесную технику - дискатор и почвофрезу, мотопомпу, систему полива, установили фильтр-станцию для капельного полива, а также приобрели саженцы клубники. Малое агропредприятие имеет полный набор сельскохозяйственной техники, два трактора МТЗ-80, два плуга, культиватор, плоскорез, косилку, культиватор овощной.

Владельцы планируют расширить хозяйство - увеличить посадочную площадь садовой земляники, малины, смородины, а также организацию перерабатывающего производства. Во время общения с главой региона они пояснили, что дополнительно к уже имеющимся насаждениям в июле была посажена садовая земляника на площади 1 га, три сорта итальянской и голландской селекции.

«Первый урожай земляники в количестве 30 центнеров был получен в позапрошлом году. В 2019 году валовой сбор указанной ягоды составил 50 центнеров. В 2020 году с площади 3,2 га собран урожай в количестве 100 ц. Весь полученный урожай реализован в Пензе», - добавили в пресс-центре облправительства.

Губернатор, оценив работу предприятия, поручил проанализировать работу фермерских хозяйств региона за последние годы и продумать механизмы увеличения грантовой поддержки тех хозяйств, которые добились хороших результатов.