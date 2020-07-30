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30.07.2020г.
В Пензе еще три кандидата на довыборы в Госдуму получили удостоверения

В Пензе еще три кандидата на довыборы в Госдуму получили удостоверения

Чт, 30.07.20 16:42
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В пензенском облизбиркоме 30 июля выдали удостоверения еще трем кандидатам для участия в довыборах в Госдуму РФ по 147 Лермонтовскому округу. Документ получили Фатима Хугаева («Коммунисты России»), Александр Трутнев (КПРФ) и Вадим Сердовинцев (ЛДПР).

Это произошло на заседании избирательной комиссии. В его рамках председатель облизбиркома Александр Синюков сообщил, что по всем уровням выборов 29 июля закончился срок подачи документов на регистрацию кандидатов.

Напомним, ранее удостоверения кандидатов получили Александр Самокутяев («Справедливая Россия»), Евгений Ворожцов («Партия пенсионеров России») и Кирилл Метальников («Гражданская платформа»). Выборы состоятся 13 сентября.

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28.07.2020 07:30
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27.07.2020 07:31
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22.07.2020 07:30
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20.07.2020 07:29
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17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
Талантливые и независимые. Три истории успеха молодых людей из Пензы
16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
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15.07.2020 07:29
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15.07.2020 06:25
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