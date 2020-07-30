В Пензе еще три кандидата на довыборы в Госдуму получили удостоверения

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В пензенском облизбиркоме 30 июля выдали удостоверения еще трем кандидатам для участия в довыборах в Госдуму РФ по 147 Лермонтовскому округу. Документ получили Фатима Хугаева («Коммунисты России»), Александр Трутнев (КПРФ) и Вадим Сердовинцев (ЛДПР).
Это произошло на заседании избирательной комиссии. В его рамках председатель облизбиркома Александр Синюков сообщил, что по всем уровням выборов 29 июля закончился срок подачи документов на регистрацию кандидатов.
Напомним, ранее удостоверения кандидатов получили Александр Самокутяев («Справедливая Россия»), Евгений Ворожцов («Партия пенсионеров России») и Кирилл Метальников («Гражданская платформа»). Выборы состоятся 13 сентября.