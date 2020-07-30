В Малой Сердобе заканчивают реконструкцию площади Победы

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Губернатор региона Иван Белозерцев и председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин 30 июля во время рабочей поездки оценили качество реконструкции площади Победы в селе Малая Сердоба.
Как сообщили в пресс-центре облправительства, капитальный ремонт объекта включает замену асфальтового покрытия, укладку тротуарной плитки, устройство площадной сцены, установку малых архитектурных форм. По графику работы должны быть завершены 7 августа.
Глава региона осмотрел площадь и отметил, что первый шаг в создании современных условий проживания в районном центре сделан.
«Хорошо, что такое общественное пространство с летней сценой в Малой Сердобе появилось. Надо дополнить его наибольшим количеством малых архитектурных форм, установить дополнительные лавочки, организовать зеленую зону», - подчеркнул он.
Площадь Победы в Малой Сердобе реконструируется в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом РФ.