В Малой Сердобе заканчивают реконструкцию площади Победы

Губернатор региона Иван Белозерцев и председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин 30 июля во время рабочей поездки оценили качество реконструкции площади Победы в селе Малая Сердоба.

Как сообщили в пресс-центре облправительства, капитальный ремонт объекта включает замену асфальтового покрытия, укладку тротуарной плитки, устройство площадной сцены, установку малых архитектурных форм. По графику работы должны быть завершены 7 августа.

Глава региона осмотрел площадь и отметил, что первый шаг в создании современных условий проживания в районном центре сделан.

«Хорошо, что такое общественное пространство с летней сценой в Малой Сердобе появилось. Надо дополнить его наибольшим количеством малых архитектурных форм, установить дополнительные лавочки, организовать зеленую зону», - подчеркнул он.

Площадь Победы в Малой Сердобе реконструируется в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом РФ.