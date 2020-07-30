В Пензенской области собрали более полумиллиона тонн зерна

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В пресс-центре правительства Пензенской области сообщили об аграрных успехах региона.
Так, в сельскохозяйственных предприятиях области валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 541 тысячу тонн.
Средняя урожайность зерновых и зернобобовых на отчетную дату - 42 ц/га. Также в регионе намолочено 418 тыс. тонн озимой пшеницы, 5 тыс. тонн озимой ржи, 88,5 тыс. тонн ячменя, 2 тыс. тонн овса, 27,5 тыс. тонн гороха, уточнили в пресс-службе минсельхоза РФ.