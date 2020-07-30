Жители Терновки и Засечного смогут быстрее добираться до центра города

В региональном министерстве строительства и дорожного хозяйства обещают сдать досрочно четыре капиталоемких объекта. Речь идет об улице Алой Засечного сельсовета, участке трассы по улице 40 лет Октября в Пензе, мостовом переходе в поселке Монтажный и улице Зеленодольской на выезде из областного центра. Последний объект откроется для движения уже в ближайшие дни.

«Чуть больше трех с половиной километров - это будет великолепная дорога, выход на федеральную трассу из Пензы. Она была построена с нуля. Это новые перспективы для строительства. Там будет прекрасный микрорайон, называемый «Яблоневый сад», - рассказал министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.

Новая магистраль позволит жителям Терновки и Засечного значительно сократить время в пути до центра города. Все объекты реконструируют согласно национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом Российской Федерации. В его рамках в Пензенской области планируется привести в нормативное состояние 110 километров асфальтового полотна, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.