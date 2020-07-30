В Пензенской области произошло ДТП со смертельным исходом

Накануне вечером в Каменском районе произошло смертельное ДТП.

Все случилось на 22 километре автодороги «Тамбов-Пенза-Беково». Там мужчина 1991 года рождения, по всей вероятности, не справился с управлением автомобилем Hyundai «Solaris» - его машина опрокинулась в кювет.

Водитель получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте. По факту дорожного происшествия проводится проверка, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.