Пять новых памятников природы появятся на пензенской земле

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Новенькие плуги используют для создания противопожарных минерализованных полос. На вооружение лесничеств Пензенской области в рамках нацпроекта «Экология», инициированного президентом Российской Федерации, в 2020 году поступила спецтехника, необходимая для защиты зеленых насаждений от огня. На закупку машин и оборудования направили свыше 50 млн рублей.
С начала 2020 года в лесах региона не допустили ни одного крупного пожара, все возгорания ликвидировали в кротчайшие сроки. В Лунинском районе среда обитания животных и вовсе под особой защитой. К примеру, в государственном природном зоологическом заказнике «Ломовский» из года в год увеличивается численность зверей, которые не так давно были там под угрозой, исчезновения. Для охотников это место под запретом, ну а для копытных есть все, что нужно.
Каменную соль готовят для лосей - так они получают необходимые минералы. А еще подкормочные площадки постоянно заполняют зерном. Согласно данным последнего зимнего учета - в заказнике обитают 70 сохатых, 25 косуль и 14 кабанов.
«Значительно будет увеличена популяция лося и кабана. Если одна свинья приносит порядка 8-10 голов, мы получим на конец года - 40. Будет зависеть от природных факторов и того, какая будет зима», - поделился охотовед центра особоохраняемых территорий и акваторий Пензенской области Алексей Красильников.
И еще одно место здесь под особой охраной - озеро Чапчор. Памятником природы регионального значения его признали 20 лет назад.
Кстати, за последние пять лет в Пензенской области площадь особоохраняемых территорий увеличилась на 30 тысяч гектаров. Таким образом она достигла 76 тысяч гектаров. На них расположены государственный заповедник федерального значения «Приволжская лесостепь», 78 памятников природы и семь зоологических заказников. Сейчас в минлесхозе ведется работа по признанию еще пяти новых памятников природы, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.