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31.07.2020г.
Пять новых памятников природы появятся на пензенской земле

Пять новых памятников природы появятся на пензенской земле

Пт, 31.07.20 00:47
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В Пензенской области в скором времени должно появиться пять новых памятников природы. В региональном министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования уверены - это позволит сохранить редкие виды растений и животных.

Новенькие плуги используют для создания противопожарных минерализованных полос. На вооружение лесничеств Пензенской области в рамках нацпроекта «Экология», инициированного президентом Российской Федерации, в 2020 году поступила спецтехника, необходимая для защиты зеленых насаждений от огня. На закупку машин и оборудования направили свыше 50 млн рублей.

С начала 2020 года в лесах региона не допустили ни одного крупного пожара, все возгорания ликвидировали в кротчайшие сроки. В Лунинском районе среда обитания животных и вовсе под особой защитой. К примеру, в государственном природном зоологическом заказнике «Ломовский» из года в год увеличивается численность зверей, которые не так давно были там под угрозой, исчезновения. Для охотников это место под запретом, ну а для копытных есть все, что нужно.

Каменную соль готовят для лосей - так они получают необходимые минералы. А еще подкормочные площадки постоянно заполняют зерном. Согласно данным последнего зимнего учета - в заказнике обитают 70 сохатых, 25 косуль и 14 кабанов.

«Значительно будет увеличена популяция лося и кабана. Если одна свинья приносит порядка 8-10 голов, мы получим на конец года - 40. Будет зависеть от природных факторов и того, какая будет зима», - поделился охотовед центра особоохраняемых территорий и акваторий Пензенской области Алексей Красильников.

И еще одно место здесь под особой охраной - озеро Чапчор. Памятником природы регионального значения его признали 20 лет назад.

Кстати, за последние пять лет в Пензенской области площадь особоохраняемых территорий увеличилась на 30 тысяч гектаров. Таким образом она достигла 76 тысяч гектаров. На них расположены государственный заповедник федерального значения «Приволжская лесостепь», 78 памятников природы и семь зоологических заказников. Сейчас в минлесхозе ведется работа по признанию еще пяти новых памятников природы, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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28.07.2020 07:30
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16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
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15.07.2020 10:07
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15.07.2020 07:29
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15.07.2020 06:25
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