Белозерцев обсудил обеспечение газом ряд сел Пензенской области

Вопросы газоснабжения обсуждали на встрече губернатора Ивана Белозерцева с поставщиком ресурса. В ближайшие пять лет топливная компания намерена инвестировать в расширение сети более миллиарда рублей.

Таким образом планируется полностью обеспечить голубым топливом ряд населенных пунктов, в их числе Средняя Елюзань Городищенского района, Побочино, Чемодановка, производственные цеха в Мокшанском районе и другие близлежащие села, которые пока газифицированы частично.

Кроме того, газопровод подведут к новым домам в активно застраивающихся микрорайонах областного центра - это Заря и Междуречье, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.