Белозерцев обсудил обеспечение газом ряд сел Пензенской области

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Таким образом планируется полностью обеспечить голубым топливом ряд населенных пунктов, в их числе Средняя Елюзань Городищенского района, Побочино, Чемодановка, производственные цеха в Мокшанском районе и другие близлежащие села, которые пока газифицированы частично.
Кроме того, газопровод подведут к новым домам в активно застраивающихся микрорайонах областного центра - это Заря и Междуречье, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.