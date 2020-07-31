Мотоциклист скончался под колесами поезда «Пенза – Нижневартовск»

В пресс-службе Южно-Уральской железной дороги сообщили о смертельном ДТП: под поезд «Пенза – Нижневартовск» попал мотоциклист.

По данным ведомства, 30 июля в 15:46 на станции Миасс мотоциклист выехал на железнодорожные пути вне установленного переезда перед приближающимся пассажирским поездом. Машинист локомотива начал экстренно тормозить, но расстояние было недостаточным, чтобы избежать столкновения.

По предварительным данным, водитель мотоцикла погиб, в поезде за медицинской помощью никто из пассажиров не обращался.

Водителей автотранспорта просят проявлять особую бдительность и строго соблюдать правила дорожного движения при проезде через железнодорожные пути.