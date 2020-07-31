Шесть семей из Пензы получили по 500 тысяч рублей на жилье

По сообщению пресс-службы мэрии, в Пензе шесть многодетных семей получили деньги на улучшение жилищных условий.

Сумма выплат – 3 млн рублей, по 500 тысяч на каждую семью. Общая площадь приобретенного жилья составила 263,8 кв. м. На сегодняшний день на такую помощь смогут рассчитывать еще четыре претендента, которые уже включены в реестр.

Средства выделяются по государственной программе «Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014-2022 годы», которая финансируется из регионального бюджета. Правом на получение выплат обладают нуждающиеся в жилье семьи, в которых пять и более несовершеннолетних детей.