В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры

В Пензе на улице Кижеватова в рамках в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» установили новые светофоры.

На данный момент в городе ликвидируют места дорожно-транспортных происшествий. Для этого в четверг, 30 июля, на дороге рядом с улицей Кижеватова 5Б старые светофоры заменили на более современные. Ранее на ней установили консольные опоры освещения, дорожные знаки со светоотражающей поверхностью желто-зеленого цвета, а также нанесли дорожную разметку.

По информации администрации Пензы, аналогичные работы пройдут на этой же улице в районе домов №30, 18 и 19. А также на улицах Некрасова возле домов №19 и 15, на путепроводе через железнодорожные пути в районе улицы Ворошилова, 2, на путепроводе по улице Гагарина в районе дома №5 по улице Толстого и на улице Терновского в районе остановки «Дом быта».

Еще запланирован ряд работ на пересечении улиц Окружной и Мира. Срок исполнения всех оставшихся мероприятий заканчивается 14 сентября.