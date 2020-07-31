Пензенец поделился в Сети видео обмелевшей Суры

В пензенском сообществе соцсети «ВКонтакте» появился ролик, на котором мужчина прогуливается по обмелевшей реке.

«Сура в 2020 году», - подписал автор поста и прикрепил видео.

Судя по кадрам, мужчина гуляет по реке вместе с собакой. Видно, что водоем сильно обмелел – вода едва достигает щиколоток. Сельчанин пояснил, что ролик был снят в районе Чаадаевки. Он считает, что обмеление произошло из-за отсутствия половодья.

ИА «Пенза-Пресс» готовит официальный запрос в министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона, чтобы разобраться в ситуации.