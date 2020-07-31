Пензенские поисковики проверяют информацию по пропавшей жительнице Засечного

В пензенской группе поискового отряда «Лиза Алерт» 31 июля появилась информация о пропавшей жительнице региона.

Добровольцы разыскивают 32-летнюю Кристину Агапову (Шубину). В пресс-службе регионального управления МВД подтвердили, что 27 июля женщина ушла из дома в селе Засечное и пропала.

Приметы Кристины Агаповой: рост – 162 см, худощавого телосложения, темные волосы ниже плеч, серо-зеленые глаза.

В день исчезновения была одета в темную футболку, синие джинсы, обута в блестящие полукеды.

Позднее в группе появилась информация о том, что поисковики проверяют информацию по поводу ее нахождения. Что случилось с женщиной, пока неизвестно.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните по телефону 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный)», - пояснили добровольцы.