В Пензе подготовили мероприятия на любой вкус в рамках «Лета в городе». АФИША

Жители Пензы могут принять участие в акции «Лето в городе» (0+), которая будет проходить до 12 сентября. Кроме того, жителей областного центра приглашают на «День двора» (0+).

Большинство мероприятий в рамках акции «Лето в городе» проходят еженедельно. Например, в сквере Дениса Давыдова по пятницам в 17:00 выступают творческие коллективы, отдельные исполнители в рамках фестиваля «Музыка улицам города». Там же по пятницам с 17:00 до 19:00 работает библиотека под открытым небом «Литературный привал».

На Театральной площади по пятницам в 16:00 пензенцев ждет большой кавер-фестиваль, а в парке Белинского по субботам в 21:00 можно посмотреть кино под открытым небом.

Помимо этого, пензенцы по пятницам могут насладиться творчеством детей на улице Московской с 17:00 до 19:00. А в Детском парке в Арбеково по пятницам и воскресеньям в 18:00 проходит концертная программа «Поем вместе». В парке «Комсомольский» горожан по воскресеньям ждет развлекательная танцевальная программа «Летнее настроение!». Поучаствовать в ней можно с 17:00 до 19:00.

Любители классической музыки особенно оценят еженедельное выступление филармонических коллективов. Насладиться им можно по пятницам и субботам в 18:00 у входа в здание. В эти же дни в 18:00 в Городе Спутник выступят коллективы и солисты. А в сквере Дружбы пензенцам по субботам в 18:00 показывают свои постановки коллективы Дома народного творчества.

На внутреннем дворе Литературного музея в 11:00 по вторникам и пятницам проходит познавательно-развлекательная программа по произведениям детских писателей. Любителям почитать придется по душе книжный пикник. Это мероприятие можно будет посетить 5, 12, 19, 26 августа с 14:00 до 17:00 на территории областной библиотеки для детей и юношества на ул. Толстого, 8А.

Детям будут особенно интересны литературные путешествия и викторины «Искатели книжных сокровищ». Они состоятся 5, 12, 19, 26 августа в сквере областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова в 11:00 и на ул. Суворова 168А в 16:00.

Несколько мероприятий состоится на внутреннем дворике пензенского центра хореографического искусства в рамках акции «Театр на траве». 6 августа в 19:00 горожан ждет «Театр Двух» из Москвы, 12 августа в 15:00 состоятся «Сказочные чтения», 19 августа в 19:00 пройдет батл поэтов и музыкантов «Яблочный спас», а 26 августа в 19:00 - «Кавер во дворе…» (ВИА «Янтарь»).

На внутреннем дворе Центра культуры и досуга во вторник, среду, четверг, пятницу с 15:00 до 20:00, в субботу и воскресенье с 12:00 до 20:00 для пензенцев устраивают «Художественный перфоманс».

Кроме того, в каждом районе Пензы состоятся «Дни двора». Подробное расписание можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Напомним, начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина ранее сообщала, что, помимо основных мероприятий, в «Копилке пословиц» горожан будут встречать ремесленники и предприниматели, а также здесь можно будет попробовать блюда разных национальностей. В сквере имени В.Г. Белинского пройдет гастрофест, а в сквере Славы - молодежный open-air.

Мэр Андрей Лузгин поручил разработать концепцию, чтобы от «Дней двора» перейти к праздникам районов, а потом - ко Дню города как финальной точке.