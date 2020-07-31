print_r(EVAL)
Class: None | Type: Unknow | Function: eval
File: /var/www/www-root/data/www/penza-press.ru/functions/func.common.php(147) : eval()'d code line 37
Array
(
    [temp] => +25
    [weatherType] => облачно с прояснениями
    [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/bkn_d.png
)
Погода
облачно с прояснениями
+25 оС

$ 73 р

€ 87 р

14:37
31.07.2020г.
В Пензе подготовили мероприятия на любой вкус в рамках «Лета в городе». АФИША

В Пензе подготовили мероприятия на любой вкус в рамках «Лета в городе». АФИША

Пт, 31.07.20 12:46
Просмотров: 333

Жители Пензы могут принять участие в акции «Лето в городе» (0+), которая будет проходить до 12 сентября. Кроме того, жителей областного центра приглашают на «День двора» (0+). 

Большинство мероприятий в рамках акции «Лето в городе» проходят еженедельно. Например, в сквере Дениса Давыдова по пятницам в 17:00 выступают творческие коллективы, отдельные исполнители в рамках фестиваля «Музыка улицам города». Там же по пятницам с 17:00 до 19:00 работает библиотека под открытым небом «Литературный привал».

На Театральной площади по пятницам в 16:00 пензенцев ждет большой кавер-фестиваль, а в парке Белинского по субботам в 21:00 можно посмотреть кино под открытым небом.

Помимо этого, пензенцы по пятницам могут насладиться творчеством детей на улице Московской с 17:00 до 19:00. А в Детском парке в Арбеково по пятницам и воскресеньям в 18:00 проходит концертная программа «Поем вместе». В парке «Комсомольский» горожан по воскресеньям ждет развлекательная танцевальная программа «Летнее настроение!». Поучаствовать в ней можно с 17:00 до 19:00.

Любители классической музыки особенно оценят еженедельное выступление филармонических коллективов. Насладиться им можно по пятницам и субботам в 18:00 у входа в здание. В эти же дни в 18:00 в Городе Спутник выступят коллективы и солисты. А в сквере Дружбы пензенцам по субботам в 18:00 показывают свои постановки коллективы Дома народного творчества.

На внутреннем дворе Литературного музея в 11:00 по вторникам и пятницам проходит познавательно-развлекательная программа по произведениям детских писателей. Любителям почитать придется по душе книжный пикник. Это мероприятие можно будет посетить 5, 12, 19, 26 августа с 14:00 до 17:00 на территории областной библиотеки для детей и юношества на ул. Толстого, 8А.

Детям будут особенно интересны литературные путешествия и викторины «Искатели книжных сокровищ». Они состоятся 5, 12, 19, 26 августа в сквере областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова в 11:00 и на ул. Суворова 168А в 16:00.

Несколько мероприятий состоится на внутреннем дворике пензенского центра хореографического искусства в рамках акции «Театр на траве». 6 августа в 19:00 горожан ждет «Театр Двух» из Москвы, 12 августа в 15:00 состоятся «Сказочные чтения», 19 августа в 19:00 пройдет батл поэтов и музыкантов «Яблочный спас», а 26 августа в 19:00 - «Кавер во дворе…» (ВИА «Янтарь»).

На внутреннем дворе Центра культуры и досуга во вторник, среду, четверг, пятницу с 15:00 до 20:00, в субботу и воскресенье с 12:00 до 20:00 для пензенцев устраивают «Художественный перфоманс».

Кроме того, в каждом районе Пензы состоятся «Дни двора». Подробное расписание можно посмотреть ЗДЕСЬ

Напомним, начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина ранее сообщала, что, помимо основных мероприятий, в «Копилке пословиц» горожан будут встречать ремесленники и предприниматели, а также здесь можно будет попробовать блюда разных национальностей. В сквере имени В.Г. Белинского пройдет гастрофест, а в сквере Славы - молодежный open-air.

Мэр Андрей Лузгин поручил разработать концепцию, чтобы от «Дней двора» перейти к праздникам районов, а потом - ко Дню города как финальной точке.

Читайте также:
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
13:41
В МЧС России сообщили о снижении числа пожаров в Пензенской области
13:32
Поделиться
Новости СМИ2

Эксклюзив

В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
«Царское варенье» из крыжовника по рецепту жены Брежнева. Мастер-класс
30.07.2020 03:01
Врач из Пензы о выборе профессии: Я исполнила мечту своего деда
28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
Надежда на совесть: о чем следует помнить заказчику при совершении госзакупок
22.07.2020 07:30
Как выжить в лесу. Мастер-класс от поисковика для «Пенза-Пресс»
20.07.2020 07:29
Особняк в историческом центре Пензы ждет реставрация. Эксклюзив
17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
Талантливые и независимые. Три истории успеха молодых людей из Пензы
16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
15.07.2020 06:25
Получившая квартиру врач из Пензы рассказала о жилье и отношении к профессии
14.07.2020 15:58
Эстетика малых городов: интервью с пензенским архитектором о благоустройстве
14.07.2020 07:15
«Мы поверили, что дом достроят, нас не обманули». Интервью с дольщиками ЖК «Маяковский»
13.07.2020 08:29
Купить нельзя пройти мимо: первые приобретения для малыша
12.07.2020 14:41
На Суре у плотины ТЭЦ-1 в Пензе обнаружили масляные разводы
10.07.2020 18:33
«Трудности развивают навыки». Интервью с визажистом «Первого канала» Викторией Бойчак
10.07.2020 16:47
«Конечная цель – установить судьбу каждого бойца». Интервью с Ларисой Казаковой
09.07.2020 18:00
Зареченца без маски едва не вышвырнули из автобуса, а пассажирка устроила скандал
07.07.2020 16:09
В ловушке коронавируса. Вернутся ли в Пензу концерты после пандемии?
06.07.2020 15:57
Пенсионер из Пензы рассказал, как в одночасье оказался на улице
06.07.2020 10:04
Зря ли волнуются обманутые дольщики? Интервью о проблемных домах Пензы
03.07.2020 14:27
Уроженец Пензы поделился эмоциями от участия в параде Победы в Москве
30.06.2020 15:06
Готовим пять видов окрошки и домашний квас. Мастер-класс
29.06.2020 14:50
Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити
26.06.2020 12:05
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
«Царское варенье» из крыжовника по рецепту жены Брежнева. Мастер-класс
30.07.2020 03:01
Врач из Пензы о выборе профессии: Я исполнила мечту своего деда
28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
Надежда на совесть: о чем следует помнить заказчику при совершении госзакупок
22.07.2020 07:30
Как выжить в лесу. Мастер-класс от поисковика для «Пенза-Пресс»
20.07.2020 07:29
Особняк в историческом центре Пензы ждет реставрация. Эксклюзив
17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
Талантливые и независимые. Три истории успеха молодых людей из Пензы
16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
15.07.2020 06:25
Получившая квартиру врач из Пензы рассказала о жилье и отношении к профессии
14.07.2020 15:58
Эстетика малых городов: интервью с пензенским архитектором о благоустройстве
14.07.2020 07:15
«Мы поверили, что дом достроят, нас не обманули». Интервью с дольщиками ЖК «Маяковский»
13.07.2020 08:29
Купить нельзя пройти мимо: первые приобретения для малыша
12.07.2020 14:41
На Суре у плотины ТЭЦ-1 в Пензе обнаружили масляные разводы
10.07.2020 18:33
«Трудности развивают навыки». Интервью с визажистом «Первого канала» Викторией Бойчак
10.07.2020 16:47
«Конечная цель – установить судьбу каждого бойца». Интервью с Ларисой Казаковой
09.07.2020 18:00
Зареченца без маски едва не вышвырнули из автобуса, а пассажирка устроила скандал
07.07.2020 16:09
В ловушке коронавируса. Вернутся ли в Пензу концерты после пандемии?
06.07.2020 15:57
Пенсионер из Пензы рассказал, как в одночасье оказался на улице
06.07.2020 10:04
Зря ли волнуются обманутые дольщики? Интервью о проблемных домах Пензы
03.07.2020 14:27
Уроженец Пензы поделился эмоциями от участия в параде Победы в Москве
30.06.2020 15:06
Готовим пять видов окрошки и домашний квас. Мастер-класс
29.06.2020 14:50
Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити
26.06.2020 12:05

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть
×
Телеканал Экспресс
Радио Экспресс