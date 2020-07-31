Пензенцам рассказали, где обнаружены новые пациенты с Covid-19

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина рассказала о географии распространения коронавируса в регионе.

По ее словам, в регионе – 47 новых случаев заболевания, 19 из которых – в Пензе. Девять пациентов обнаружили в Пензенском районе, по шесть – в Заречном и Бессоновском районах, три – в Нижнеломовском районе, два – в Иссинксом. По одному положительному тесту получили жители Мокшанского и Наровчатского районов.

Среди заболевших есть два подростка 16-ти лет и двухмесячный малыш.

«В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области»:обследовано 55468 человек, а в лабораториях лечебной сети - 134754 жителей», - отметила пресс-секретарь.

Пензенцев по-прежнему просят соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и избегать посещения мест массового скопления людей.