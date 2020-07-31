Последний месяц лета в Пензенской области начнется с грозы

На сайте управления МЧС по Пензенской области появился оперативный прогноз погода на 1 августа.

По данным ведомства, синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет сильный дождь и гроза. Ветер будет идти с востока со скоростью 7-12 метров в секунду, столбик термометра поднимется до отметки 18-23 градуса тепла.

С 1 по 3 августа местами по западу области ожидают чрезвычайную пожарную опасность леса.

Спасатели предупреждают пензенцев о том, что при жаре необходимо проветривать помещения, избегать прямого воздействия солнечных лучей, носить светлую воздухопроницаемую одежду и головные уборы.

Во время грозы не следует подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш и антенне, а также стоять рядом с окном. По возможности следует выключить телевизор, радио и другие электробытовые приборы. В экстренных ситуациях следует звонить по номеру 112.