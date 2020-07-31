Последний месяц лета в Пензенской области начнется с грозы

Array ( [temp] => +25 [weatherType] => облачно с прояснениями [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/bkn_d.png )
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На сайте управления МЧС по Пензенской области появился оперативный прогноз погода на 1 августа.
По данным ведомства, синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет сильный дождь и гроза. Ветер будет идти с востока со скоростью 7-12 метров в секунду, столбик термометра поднимется до отметки 18-23 градуса тепла.
С 1 по 3 августа местами по западу области ожидают чрезвычайную пожарную опасность леса.
Спасатели предупреждают пензенцев о том, что при жаре необходимо проветривать помещения, избегать прямого воздействия солнечных лучей, носить светлую воздухопроницаемую одежду и головные уборы.
Во время грозы не следует подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш и антенне, а также стоять рядом с окном. По возможности следует выключить телевизор, радио и другие электробытовые приборы. В экстренных ситуациях следует звонить по номеру 112.