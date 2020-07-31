В Пензенской области за сутки потушили 4 лесных пожара

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В Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области сообщили о пожарах в лесах.
Так, на территории Большевьясского лесничества за прошедшие сутки ликвидировали четыре пожара. Огонь охватил площадь в 0,22 га.
Напомним, в регионе с 1 по 3 августа ожидается высокая пожарная опасность.
Минлесхоз просит жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности. В случае обнаружения возгораний необходимо позвонить по телефонам 8-800-100-94-00 и 8(8412)-628-450.