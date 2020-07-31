Пензенский избирком выдал первое удостоверение кандидату на пост губернатора

В пензенском облизбиркоме 31 июля на заседании комиссии выдали первое удостоверение кандидату на пост губернатора. Его получил Иван Белозерцев.

Как отметили в избиркоме, Иван Белозерцев собрал подписи в свою поддержку у 265 депутатов представительных органов муниципальных образований. Кандидата выдвинула «Единая Россия».

«Сегодня зарегистрировали первого человека. 29 июля был последний день срока, когда можно было подавать документы на регистрацию [в качестве кандидата на пост губернатора]. Оставшихся четыре человека сдали документы, сейчас мы проводим их проверку, в том числе - и по тем подписям, которые представляют собой муниципальный фильтр. Это подписи, которые собираются по депутатам представительных органов.

Делаем запросы по вкладам и имуществу выдвинутых кандидатов. Если проверка пройдет успешно, по всем оставшимся кандидатам на должность губернатора, то заседание комиссии планируется на 4 и 5 августа - по два человека», - пояснил председатель облизбиркома Александр Синюков.