Пензенский избирком выдал первое удостоверение кандидату на пост губернатора

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Как отметили в избиркоме, Иван Белозерцев собрал подписи в свою поддержку у 265 депутатов представительных органов муниципальных образований. Кандидата выдвинула «Единая Россия».
«Сегодня зарегистрировали первого человека. 29 июля был последний день срока, когда можно было подавать документы на регистрацию [в качестве кандидата на пост губернатора]. Оставшихся четыре человека сдали документы, сейчас мы проводим их проверку, в том числе - и по тем подписям, которые представляют собой муниципальный фильтр. Это подписи, которые собираются по депутатам представительных органов.
Делаем запросы по вкладам и имуществу выдвинутых кандидатов. Если проверка пройдет успешно, по всем оставшимся кандидатам на должность губернатора, то заседание комиссии планируется на 4 и 5 августа - по два человека», - пояснил председатель облизбиркома Александр Синюков.