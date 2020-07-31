Пыталась вызвать рвоту. Россиянка проглотила вилку

Как выяснилось, столовым прибором россиянка пыталась вызвать рвоту, потому что до этого съела много жирной еды, но предмет выскользнул из рук, и женщина проглотила его. Естественным путем вилка не выходила. Медики даже не смогли достать ее с помощью эндоскопа, поэтому беднягу пришлось оперировать.

«Операцию провели за 35 минут. Пациентке повезло — острые края не повредили стенки желудка. В случае перфорации мог бы случиться перитонит или желудочно-кишечное кровотечение. Хорошо, что все закончилось благополучно», — процитировали слова хирурга на телеканале «360».

Сейчас россиянка восстанавливается в больнице. Ее здоровью ничего не угрожает.