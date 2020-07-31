Пыталась вызвать рвоту. Россиянка проглотила вилку

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Медиков из больницы в Тюменской области шокировала 26-летняя женщина, которая умудрилась случайно проглотить вилку, сообщает телеканал «360».
Как выяснилось, столовым прибором россиянка пыталась вызвать рвоту, потому что до этого съела много жирной еды, но предмет выскользнул из рук, и женщина проглотила его. Естественным путем вилка не выходила. Медики даже не смогли достать ее с помощью эндоскопа, поэтому беднягу пришлось оперировать.
«Операцию провели за 35 минут. Пациентке повезло — острые края не повредили стенки желудка. В случае перфорации мог бы случиться перитонит или желудочно-кишечное кровотечение. Хорошо, что все закончилось благополучно», — процитировали слова хирурга на телеканале «360».
Сейчас россиянка восстанавливается в больнице. Ее здоровью ничего не угрожает.