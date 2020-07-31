Пензенские медики прошли обучение по работе на воздушных судах

Врачи-реаниматологи и медицинские братья-анестезисты Пензенской областной станции скорой медицинской помощи отработали навыки по транспортировке пострадавших пациентов в авиасанитарном транспорте.

Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, в этом году область приступит к медицинской эвакуации больных с использованием воздушных судов. Для того, чтобы пензенские медики смогли подняться в воздух, они прошли обучение. Учебный цикл провел врач выездной бригады скорой (экстренной) медицинской помощи, врач авиамедицинской бригады, номинант премии «Золотой час» в категории «Вклад в развитие санитарной авиации» Дмитрий Иванчин.

На занятиях медики отработали свои действия при эвакуации пострадавших из здания, тактику оказания медицинской помощи пострадавшим при ДТП, обожженным и травмированным лицам в случае аварий с большим количеством техники и пострадавших, транспортировку пострадавших в условиях авиамедицинского транспорта из труднодоступных мест и организационные моменты процесса эвакуации.

Прошедшие обучение медики получили соответствующие удостоверения.

Отмечается, что развитие медицинской эвакуации в Пензенской области является одним из мероприятий реализации регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ.