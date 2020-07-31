В Пензе пенсионерам вернут не потраченные льготные поездки в транспорте

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Пожилые пензенцы, которые не пользовались общественным транспортом из-за самоизоляции, смогут вернуть неиспользованные льготные поездки.
Об этом рассказала пресс-служба мэрии. Чтобы восстановить не потраченные льготы, гражданам необходимо обратиться в МУП «АРЦИС» с письменным заявлением.
«Данное решение принято на основании постановления губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева», - сообщила пресс-служба.
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