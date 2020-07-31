Пензячка рассказала об аварии с участием машины ДПС. Видео

В пензенском сообществе соцсети «ВКонтакте» 31 июля рассказали об аварии, которая произошла в центре города.

По словам очевидца, ДТП случилось в 4:17 на перекрестке ул. Урицкого и Славы. Пользователь прикрепил видео. Судя по кадрам, столкнулись отечественная легковушка и машина патрульно-постовой службы. У первого автомобиля смята дверь со стороны водителя, у второго - деформирован капот.

Официальной информации о случившемся нет, о наличии пострадавших ничего неизвестно.

Сотрудники ГИБДД просят водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения и быть осторожными и внимательными в совершении маневров на дороге.