В МЧС России сообщили о снижении числа пожаров в Пензенской области

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 31 июля встретился с заместителем министра страны по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Николаем Гречушкиным.

Гость выразил признательность от министра Евгения Зиничева за совместную работу. Он подчеркнул, что Пензенский регион в МЧС страны – на хорошем счету.

«В этом году в Пензенской области зафиксировано значительное снижение числа пожаров. Такие хорошие результаты достигнуты благодаря тесному взаимодействию представителей МЧС и региональной власти», - добавил он.

Иван Белозерцев подчеркнул, что областное правительство подключается к деятельности регионального управления МЧС по решению поставленных задач, сообщили в пресс-центре регионального правительства.

«Мы планируем профилактические мероприятия, привлекаем глав муниципальных образований, организуем обучающие семинары, взаимодействуем с правоохранительным блоком. Делаем все, чтобы решать жизненно важные для пензенского региона вопросы», - подытожил глава региона.