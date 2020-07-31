В МЧС России сообщили о снижении числа пожаров в Пензенской области

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Гость выразил признательность от министра Евгения Зиничева за совместную работу. Он подчеркнул, что Пензенский регион в МЧС страны – на хорошем счету.
«В этом году в Пензенской области зафиксировано значительное снижение числа пожаров. Такие хорошие результаты достигнуты благодаря тесному взаимодействию представителей МЧС и региональной власти», - добавил он.
Иван Белозерцев подчеркнул, что областное правительство подключается к деятельности регионального управления МЧС по решению поставленных задач, сообщили в пресс-центре регионального правительства.
«Мы планируем профилактические мероприятия, привлекаем глав муниципальных образований, организуем обучающие семинары, взаимодействуем с правоохранительным блоком. Делаем все, чтобы решать жизненно важные для пензенского региона вопросы», - подытожил глава региона.